Алексеева — о бое Махачева с Волкановски: «Я в шоке от этого поединка. Думала, что будет ничья»

Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о победе россиянина Ислама Махачева в поединке с австралийцем Александром Волкановски на UFC 284.

«Волкановски постоянно поддавливал, был более активным, но все решила точность Ислама. Этот бой можно отнести к тем противостояниям, когда людям неважно, кто победил, главное — оба показали яркий и красивый бой. Я до конца не знала, кто победит. Думала, что вообще ничья может быть, потому что оба показали отличный бой. Я в шоке от этого поединка. Я не ожидала, что Волкановски даст такой отпор, его защита от борьбы Ислама превзошла все ожидания.

В этом поединке бойцовский интеллект, геймплан Ислама сыграли свою роль. Также стоит отметить и собранность Махачева, несмотря на то, что Волкановски постоянно пытался его расшевелить и провоцировать, Ислам всегда был хладнокровен, показывая высочайшее мастерство. Если бы Ислам вышел из психологического равновесия, может быть, результат был бы другим», — приводит Metaratings.ru слова Алексеевой.

12 февраля Махачев победил Волкановски в главном поединке турнира UFC 284 и защитил чемпионский пояс в легком весе. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.