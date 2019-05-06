Президент АСА Алексей Яценко сделал заявление о нарушении контракта с лигой ACA иранским бойцом Амиром Алиакбари. "Иранский боец лиги ACA Амир Алиакбари заявил о подписании контракта с промоушеном UFC, забыв, что у него есть действующее соглашение с лигой АСА.

Мы напомнили забывчивому спортсмену о его обязательствах, а так же уведомили вице-президента UFC Шона Шелби и матчмейкера Мика Мэйнарда, о нарушении данным бойцом эксклюзивного соглашения с нашей организацией. Нами были отправлены все документы, подтверждающие обязательства Алиакбари перед нашей лигой.

Ждём объяснений от бойца и ответ руководства UFC по данному вопросу и оставляем за собой право принять соответсвующие меры по защите интересов нашей лиги"– заявил Яценко.