Имавов одержал победу над Уилльямсом: опубликовано видео боя

Опубликовано видео поединка французского бойца ММА дагестанского происхождения Нассурдина Имавова против американца Джорждана Уилльямса.

Шоу принимает Бойцовский остров на Ясе, около города Абу-Даби (ОАЭ).

Бой прошел в рамках среднего веса. Имавов победил единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-28).

25-летний представитель Франции провел первый поединок в UFC. Всего он одержал девять побед в ММА при двух поражениях. 29-летний Уилльямс, также проводивший дебютный бой в UFC, потерпел четвертое поражение при девяти победах.