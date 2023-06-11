Илья Фрейманов: «Если Оливейра стал ментально лучше, то бой с Махачевым будет интересным»

Боец One FC Илья Фрейманов прокомментировал победу Чарльза Оливейры в бою с Бенейлом Дариушем.

«Оливейра — молоток. Думаю, всем будет интересен бой с Махачевым при любых вариантах. А так, любой поединок против этих троих бойцов будет интересным противостоянием. В прошлый раз он сильно пропустил. Надеюсь, что он улучшил навыки защиты и ментально стал лучше, тогда получится интересное противостояние», — приводит слова Фрейманова «РБ Спорт».

Оливейра нокаутировал Дариуша в первом раунде и одержал 34-ю победу в карьере. С Махачевым бразилец дрался в октябре 2022 года и уступил удушающим приемом во втором раунде.