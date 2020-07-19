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Ибрагимова вырубили коленом в первом раунде. Видео нокаута россиянина

03:09
Хадис Ибрагимов. Фото Fightnews
Хадис Ибрагимов. Фото Fightnews

Россиянин Хадис Ибрагимов на UFC Fight Night 172 проиграл Роману Долидзе. Грузин нокаутировал соперника в конце первого раунда, выполнив удар коленом. Встреча состоялась в полутяжелом весе. Турнир проходит в ОАЭ на Бойцовском острове. Также он носит названия UFC on ESPN + 30 и UFC Бойцовский остров 2.

У 25-летнего Ибрагимова 8 побед и 3 поражения в ММА. Он проиграл все три боя в UFC. У 32-летнего Долидзе 7 побед в 7 поединках. Он дебютировал в промоушене.

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