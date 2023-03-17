Ибрагимов: «Считаю, что Физиев победит Гейджи и ворвется в топ-5 легкого дивизиона»

Российский боец ММА Хадис Ибрагимов поделился ожиданиями от боя азербайджанца Рафаэля Физиева и американца Джастина Гейджи.

«В бою Джастина Гейджи и Рафаэля Физиева я считаю фаворитом Рафаэля. Я с ним знаком лично, работал с ним в Таиланде. Мне он очень нравится как боец благодаря своим ударам и уклонам, как в «Матрице». У него нет скучных боев, он постоянно забирает бонусы. Я считаю, что он победит и ворвется в топ-5 легкого дивизиона», — приводит Metaratings.ru слова Ибрагимова.

Также он оценил опасность азербайджанского бойца для Ислама Махачева.

«Что касается возможного боя с Махачевым, думаю, Ислам подберет к нему ключи. У него очень хорошая борьба, но Рафаэль — неординарный боец, имеет неожиданные удары в арсенале», — добавил Ибрагимов.

Поединок между Физиевым и Гейджи пройдет 18 марта в турнире UFC 286 в Лондоне.