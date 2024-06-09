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Сегодня, 04:07

Ибрагимов: «Я был уверен в победе Мусалова над Шарафутдиновым»

Сергей Разин
корреспондент
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Чемпион Hardcore MMA и Ural FC в тяжелом весе Хадис Ибрагимов прокомментировал победу Хайбулы Мусалова над Дамилом Шарафутдиновым.

«Хайбула — красавчик. Я думал, что он удосрочит Шарафутдинова. Мусалов бьет режуще, каждый его удар наносит ущерб. Был уверен в его победе. Перед моим поединком с Дамилом я был не в самой хорошей форме. Были свои моменты. Но в бою против Алексея Кудина я показал совершенно другой бокс. Да и психологически Шарафутдинов вывел меня. Возможно, этот реванш и был бы интересен, но после поражения от Мусалова нет», — приводит слова Ибрагимова MMA.Metaratings.ru.

Мусалов одержал победу единогласным решением судей над Шарафутдиновым. На церемонии взвешивания разница между спортсменами была 40 килограмм.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ibragimov-ya-byl-uveren-v-pobede-musalova-nad-sharafutdinovym-370977/
Хадис Ибрагимов
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