Холм и Пеннингтон сразятся на UFC 246

Экс-чемпионка UFC в женском наилегчайшем дивизионе Холли Холм проведет бой против Ракель Пеннингтон. Поединок должен состояться 18 января на турнире UFC 246, сообщает MMA Figting.

Холм свой последний бой проиграла действующей чемпионке Аманде Нуньес техническим нокаутом в первом раунде, а Пеннингтон несколькими победила близким судейским решением Ирен Алдану.

Главным событием турнир UFC 246 станет бой Конора Макгрегора против Дональда Серроне.