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Сегодня, 11:06

Экс-чемпионка UFC Холм: «Следующей обладательницей пояса в легчайшем весе стану я»

Виктория Кравченко
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Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе американка Холли Холм рассказала, что мотивирует ее продолжать выступления в UFC.

«Я по-прежнему получаю удовольствие от боев и тренировок. Возможно, сейчас мне требуется больше времени на восстановление, но я рада находиться здесь и рада, что подписала новый контракт. Представляю, что следующей чемпионкой в нашем дивизионе стану я (смеется). В топ-10 моего дивизиона есть только одна спортсменка, с которой можно провести реванш, если будет такая возможность. Это Кетлен Виейра. С Ракель Пеннингтон я уже дралась дважды и побеждала ее. Сейчас только две девушки находятся выше меня в рейтинге», — цитирует Холм MMA.Metaratings.ru.

16 июля пройдет поединок в легчайшем весе между Холм и бразильянкой Майрой Буэно Силвой в турнире UFC в Лас-Вегасе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/eks-chempionka-ufc-kholm-sleduyushei-chempionkoi-v-legchaishem-vese-stanu-ya-265708/
ММА
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