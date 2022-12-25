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Сегодня, 10:39

Прохазка считает, что Хилл не заслуживает драться за пояс UFC

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) сомневается, что Джамал Хилл (11-1) должен драться за титул чемпиона UFC.

«Я думаю, это хороший бой. Однако я сомневаюсь, что Хилл заслуживает возможности драться за титул, но для Гловера это хороший вариант. Он будет драться в Рио, у себя дома. Я с нетерпением жду этого противостояния», — сказал чешский боец в интервью CBS Sports.

Вакантный титул разыграют Гловер Тейшейра (33-8) и Хилл. Бой состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

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