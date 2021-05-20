Майкл Чэндлер: «Я заслуживал пояс больше Оливейры, потому что больше пахал»

Бывший претендент на пояс UFC в легком весе Майкл Чэндлер считает, что он выглядел лучше Чарльза Оливейры в их поединке на UFC 262.

«Насколько я помню, Оливейра не проигрывал даже раунда с 2017-го. Я же выиграл у него 1-й раунд 10-8 на судейских записках у двух судей. Для меня было немного сюрреалистично и странно видеть его победителем боя.

Это как смотреть со стороны на крушение собственной жизни. Я считаю, что заслуживал пояс больше него. Потому что я больше пахал, потому что я лучше выглядел в этом бою, и я выигрывал этот бой», — сказал Чэндлер в интервью ютуб-каналу «MMA on Point Extras».

Оливейра нокаутировал Чэндлера во 2-м раунде и стал новым чемпионом UFC в легком весе.