Херб Дин будет рефери боя между Макгрегором и Серроне

Спортивная комиссия штата Невада назначила арбитра Херба Дина на бой UFC 246 между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне. Он в седьмой раз обслужит бой с участием ирландца.

Дин также работал на бое Макгрегора против легкого чемпиона Хабиба Нурмагомедова на UFC 229.

31-летний Макгрегор провел 25 боев, в которых одержал 21 победу, в том числе 18 нокаутом.

36-летний Серроне одержал 36 побед в 50 поединках, в том числе 10 нокаутом.