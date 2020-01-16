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Херб Дин будет рефери боя между Макгрегором и Серроне

03:46
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Спортивная комиссия штата Невада назначила арбитра Херба Дина на бой UFC 246 между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне. Он в седьмой раз обслужит бой с участием ирландца.

Дин также работал на бое Макгрегора против легкого чемпиона Хабиба Нурмагомедова на UFC 229.

31-летний Макгрегор провел 25 боев, в которых одержал 21 победу, в том числе 18 нокаутом.

36-летний Серроне одержал 36 побед в 50 поединках, в том числе 10 нокаутом.

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