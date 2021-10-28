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Пираев победил Хейбати в промоушене «Наше Дело»

02:41
Мариф Пираев. Фото Instagram
Мариф Пираев. Фото Instagram
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Российский боец ММА Мариф Пираев победил единогласным решением судей иранца Мохаммеда Хейбати на турнире промоушена «Наше Дело» в Москве.

Бой прошел по правилам бокса, но в клетке для ММА. Пираев и Хейбати бились в перчатках для ММА. Поединок был рассчитан на три раунда.

На счету 28-летнего Пираева 30 побед, 4 поражения и 1 ничья в ММА. У 26-летнего Хейбати 3 победы в 3 боях в ММА. Оба также выступают на турнирах по кулачным боям.

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Илья Андреев все материалы автора
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