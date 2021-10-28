Пираев победил Хейбати в промоушене «Наше Дело»

Российский боец ММА Мариф Пираев победил единогласным решением судей иранца Мохаммеда Хейбати на турнире промоушена «Наше Дело» в Москве.

Бой прошел по правилам бокса, но в клетке для ММА. Пираев и Хейбати бились в перчатках для ММА. Поединок был рассчитан на три раунда.

На счету 28-летнего Пираева 30 побед, 4 поражения и 1 ничья в ММА. У 26-летнего Хейбати 3 победы в 3 боях в ММА. Оба также выступают на турнирах по кулачным боям.