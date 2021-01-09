Хавьер Мендес: «За все время у меня с отцом Хабиба был один негативный момент. Я как-то опоздал на 5 минут»

Тренер Хабиба Нурмагомедова по ударной работе Хавьер Мендес вспомнил работу с Абдулманапом Нурмагомедовым.

«За все время у меня с Манапом не было ни одного негативного момента. Никогда. Никогда. Хотя нет, один был. Как-то я опоздал. Совсем на немножко. И Манап посмотрел на меня очень тяжелым взглядом. Я видел в этом взгляде: «Хавьер, нужно быть ответственнее». Я опоздал где-то на 5 минут. От Манапа исходила эта аура босса. Я сразу почувствовал вину», — рассказал Мендес на подкасте Combat Challenge.