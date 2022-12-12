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12 декабря, 08:24

Хасбик: «Дана Уайт, что за беспредел? За лигой что не контролируешь?»

Хасбик обратился к главе UFC Дане Уайту, раскритиковав судейское решение в бою Анкалаева и Блаховича
Давид Хачатрян
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Хасбик.
Фото Соцсети

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов обратился к главе UFC Дане Уайту, раскритиковав судейское решение в бою Магомеда Анкалаева (18-1) и Яна Блаховича (29-9).

«Дана Уайт, что за беспредел? За лигой что не контролируешь? Чтобы победить, как надо драться еще?» — написал Хасбулла в соцсетях.

Бой Анкалаева и Яна Блаховича (29-9) завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.
Магомед Анкалаев
Хасбулла Магомедов (Хасбик)
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