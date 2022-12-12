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12 декабря, 08:04

Петр Ян: «Эй, Дана Уайт, что за дерьмо происходит у тебя дома?»

Петр Ян отреагировал на ничью в титульном поединке Анкалаева и Блаховича на UFC 282
Давид Хачатрян
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Петр Ян.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-4) отреагировал на ничью в титульном поединке Магомеда Анкалаева (18-1) и Яна Блаховича (29-9) на UFC 282.

«Эй, UFC, Дана Уайт. Что за дерьмо происходит у тебя дома?» — написал Ян в соцсетях.

Бой Анкалаева и Блаховича завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Дана Уайт
Магомед Анкалаев
Петр Ян
Ян Блахович
UFC
ММА
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