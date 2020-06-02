Харитонову предложили бой с Джонсоном в Bellator

Лига Bellator предложила российскому тяжеловесу Сергею Харитонову провести бой в августе против американца Тимоти Джонсона. Об этом Харитонов сообщил «СЭ».

— С Bellator мы постоянно на связи, — сказал Харитонов. — Мой бой планировался в августе. Изначально — вообще в мае, но из-за этого коронавируса все это дело перенеслось. Не факт, что в августе подеремся. Посмотри... Та же организация WTKF, может быть, какое-то интересное столкновение мне организует... Найду бой.

— А что по сопернику в Bellator?

— Мне организация предложила Тимоти Джонсона (бывший боец UFC. — Прим. «СЭ»). Он крайний бой выиграл, а перед этим проиграл Виталию Минакову. Вот это был бы классный бой.

На счету 39-летнего Харитонова 31 победа и 8 поражений в ММА. У 35-летнего Джонсона 13 побед и 6 поражений. (Илья Андреев)

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