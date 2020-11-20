Харитонов: «Яндиев делает реальные угрозы в мой адрес»

Боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал слова бойца UFC Адама Яндиева, который заявил, что с Харитоновым «что-то нехорошее может произойти».

«Это показательный случай — как работают законы в нашей стране, — сказал Харитонов в интервью news.ru. — Человек сначала распустил руки, а потом еще и реальные угрозы в мой адрес делает. Ну что ж, пускай... Я не трус, я — человек, который идет вперед. Я просто смотрю на то, как работают органы власти, прокуратуры, следствие — это всё показательно. Я ведь мог и не писать заявление, но мне хочется показать людям и себе, как в нашей стране исполняются законы. Кого-то могут закрыть за мешок картошки, а кто будет ходить и избивать людей, и ему ничего не будет. Человек нанес увечья двум людям и спокойно ходит на свободе, ещё и пытается угрожать. Если со мной случится что-то, то... Я к любому развитию событий готов, я — офицер, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и горжусь этим. Я всегда вел себя достойно, а не как беспредельщик. Спортсмен не должен применять силу вне ринга или тренировочного зала, тем более на мероприятии, где много людей».

«Мне нечего бояться, я никого не боюсь, я за свои слова готов ответить. Охрана нужна тем, кто что-то натворил и боится, а я ничего не натворил. Я лишь дал деньги человеку в долг. А человек себя ведет непорядочно», — добавил боец Bellator.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. В среду в интервью блогеру Геннадию Голицыну Яндиев предостерег Харитонова, что с тем «что-то нехорошее может произойти», если он не прекратит давать интервью.