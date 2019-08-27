Харитонов уверен в победе Нурмагомедова в поединке с Порье

Российский тяжеловес Сергей Харитонов не сомневается, что чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов уверенно победит Дастина Порье. Поединок пройдет в Абу-Даби 7 сентября.

На счету Хабиба 27 боев и ни одного поражения. Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года.

— 7 сентября супербой — Хабиб против Порье.

— Конечно, буду болеть за Хабиба. Считаю, что он сильнее.

— Как будет бой проходить?

— Все просто. Хабиб будет джебчики накидывать, дистанцию держать, а потом перейдет в партер. А там задушит или болевой сделает. Или добьет его. Что-то такое будет.

— Проблемы с мотивацией могут быть? Порье — все-таки не Фергюсон и не Макгрегор.

— Нет, их не будет. Бой будет в Абу-Даби, где живут мусульмане. Так что поддержка у Хабиба будет сильная, это большая ответственность, это будет его мотивировать. О плохой мотивации тут не может быть и речи.

— У вас бывало такое, что выходили на бой без мотивации?

— Да, некоторое время назад дрался в Екатеринбурге (с Джоуи Белтраном25 февраля 2018 года. — Прим. «СЭ»). Вышел с животом, толстый, совсем неготовый. Мне предложили денег, и я поехал. Без мотивации. В этом нет ничего хорошего. Такие бои получаются непонятными. А в Bellator я всегда мотивирован. (Илья Андреев)

Полное интервью Харитонова — здесь