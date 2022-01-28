Стали известны дата и место проведения боя между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи

Назначена дата титульного боя в легком весе между чемпионом Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи, сообщил ESPN Бретт Окамото со ссылкой на президента UFC Дайну Уайта.

Поединок запланирован на 7 мая. Бой пройдет на турнире UFC 274 в Рио-де-Жанейро.

11 декабря 2021 года Оливейра задушил Порье в 3-м раунде поединка на UFC 269 и провел первую защиту титула. Гейджи в ноябре победил по очкам Майкла Чендлера.