Харитонов рассказал о странном предложении подраться с Емельяненко в Азербайджане

Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал в интервью «СЭ» о том, что ему поступило предложение провести бой с Александром Емельяненко в Азербайджане.

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— Владимир Хрюнов грозился устроить бой между вами и Александром Емельяненко. Есть какие-то новости на этот счет?

— Пока ничего нет, честно говоря. Я готов, о чем сказал и Владимиру Хрюнову. Только сообщите дату, место проведение и только вперед.

— Кажется, все идет к тому, что вашего реванша мы не увидим.

— За кем-то бегать... Кто хочет организовать — тот этот бой организует. Как должно быть? Рубль одному бойцу, рубль другому. Позвонил, встретились, подписали. А у нас как получается? Звонков куча. Одни позвонили, другие. То кто-то из Азербайджана набрал. Сказали: «У нас есть спонсор, который готов дать деньги. И Александру, и тебе. Мы готовы провести турнир». Я говорю: «Хорошо, давайте, подписываем договор — и вперед». Все, исчезли, пропали, ни слуху, ни духу. Потом еще одна организация... Все якобы хотят организовать, а на самом деле только хотят сказать об этом, чтобы привлечь внимание к своей организации. Но дальше слов нет ничего.

На счету 39-летнего Харитонова — 31 победа и 8 поражений в ММА. У 38-летнего Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. (Илья Андреев)