Российский боец ММА Сергей Харитонов предложил промоушену Parus организовать ему реванш с бразильцем Фабио Мальдонадо.

В субботу Харитонов победил Мальдонадо техническим нокаутом в первом раунде. Однако, по мнению россиянина, рефери остановил бой преждевременно.

«Немножко сам расстроен, честно говоря, — сказал Харитонов в интервью после награждения его чемпионским поясом Parus. — Помните, в прошлом году я тут закончил бой в первом раунде (Харитонов тогда нокаутировал британца Оли Томпсона. — Прим. «СЭ»)? Сегодня я хотел провести полную формулу поединка. Но так получилось. Ведь рефери виднее. Я хотел, чтобы все получили удовольствие от яркой победы. Если победил бы Фабио — значит, победил бы Фабио. Должен быть такой нокаут — чтобы соперник лежал».

«Я хотел яркой и красивой победы, — продолжил российский боец. — Думаю, для меня как и для вас, будет принципиальным моментом... Сейчас я попрошу организатора Евгения Морозова, это наш идейный вдохновитель, наша мощь, гордость... Фабио — молодец, ты боец, навтыкал мне хорошо, жестко, ты красавец... Жень, думаю, зрители все неудовлетворены. Понимаю, что рефери — профессионал, он видел, что Фабио плыл, но, может быть, рано остановил. Считаю, что у нас должен быть матч-реванш. Жень, тебе слово. Кто знает, может быть, на следующем турнире повторим. Фабио расстроен, я расстроен и зрители тоже расстроены! Все рады победе, но концовка должна быть жесткой, красивой, чистой».

Морозов в свою очередь заявил, что Parus постарается организовать бой-реванш на следующем турнире, который планируется провести в следующем году. «Думаю, при первой же возможности состоится реванш между Сергеем Харитоновым и достойным бойцом Фабио Мальдонадо из Бразилии», — отметил он.

На счету 41-летнего Харитонова 33 победы и 8 поражений в ММА. У 41-летнего Мальдонадо 28 побед и 16 поражений.