Харитонов объяснил, почему продолжал давать деньги Яндиеву

Боец Bellator Сергей Харитонов рассказал «СЭ», почему продолжал давать деньги в долг бойцу UFC Адаму Яндиеву, хотя тот их не возвращал.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абло. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела.

Конфликт между Харитоновым и Яндиевым возник на финансовой почве. Как Яндиев рассказал в интервью блогеру Геннадию Голицыну, Харитонов распространял слухи о том, что он берет деньги в долг и не возвращает. По словам Яндиева, он никогда не брал деньги в долг у Харитонова. При этом Яндиев не опроверг факта получения финансовых средств от Харитонова (но не в качестве займа). По словам Харитонова, он давал Яндиеву деньги в долг несколько раз.

— Почему вы продолжали давать ему деньги?

— Вот представьте ситуацию: я видел, что у человека сломана челюсть, с кем-то из ингушских кланов он не поделил что-то, ему что-то сломали, его преследуют, человеку грозит беда. Он постоянно говорил: меня заказали, меня должны убить, расстрелять, меня родной отец не поддерживает, брат не поддерживает, только ты, Серега, поддерживаешь. Постоянно это лил в уши, эту историю говорил. Он постоянно говорил: дай, дай, я тебе верну, не переживай, верну. И так он мне на ухо сел и потихоньку вытащил из меня эти деньги. А потом ушел в сторону.

— У вас же все равно была к нему какая-то симпатия, раз вы с ним общались?

— Я просто знал его брата (Абукара. — Прим. «СЭ»). Брат достойный человек, он может говорить про меня что угодно. Мне позвонили, сказали, что брат выставил что-то где-то, мол, вы Харитонова не знаете. Но Абукар и Сулумбек — ребята достойные. Брат примет сторону брата — все равно, плохой он или хороший. Это родная кровь, но я скажу, что это два разных человека, совершенно разных. (Илья Андреев)