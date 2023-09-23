Харитонов нокаутировал Кардосо на турнире MMA Серия-72

Российский тяжеловес Сергей Харитонов одержал победу над бразильцем Тьяго Кардосо в главном событии турнира MMA Серия-72 в Москве.

Харитонов нокаутировал соперника в первом раунде и завоевал серебряный пояс Победителя лиги.

43-летний россиянин 26 августа на турнире MFP во Владивостоке нокаутировал Роджерса Соузу. На счету Харитонова 33 победы и 8 поражений.

33-летний Кардосо в июне на турнире MMA Серия-68 провел бой с Дмитрием Андрюшко. Их поединок завершился вничью. В активе Тиаго 14 побед, 9 поражений и одна ничья.