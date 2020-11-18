Харитонов назвал призера Олимпиады Носова политической проституткой

Российский боец ММА Сергей Харитонов жестко высказался о бронзовом призере Олимпиады по дзюдо Дмитрии Носове. Ранее Носов высказывался о конфликте Харитонова с другим бойцом Адамом Яндиевым. Он говорил о том, что Харитонов оскорблял Яндиева и негативно отзывался о его решении обратиться в полицию.

«Подлец!!! Носов, ты, оказывается, любишь чужим женам под юбку смотреть, а потом на их мужей бежишь писать заявление в полицию, что якобы они тебе угрожают, — написал Харитонов в Instagram. — И ты еще пытаешься меня в чем-то обвинить. Теперь понятно, почему тебя везде выгоняют: из Государственной думы, из ЛДПР. Потом ты убежал в КПРФ, тебя и оттуда выгнали. Буквально недавно тебя выгнали из Общественной палаты РФ. Носов, таких как ты в политике называют политическими проститутками».

Напомним, конфликт произошел вечером 13 ноября на спортивном турнире в «Лужниках» в Москве. Яндиев сначала напал на Руслана Абдо, затем на Сергея Харитонова. 40-летний ветеран получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа со смещением. У Абдо также сломан нос.

По данным СМИ, причиной агрессии Яндиева стала реакция на упоминание о долгах перед Харитоновым. Ранее сообщалось, что Харитонов несколько лет назад дал приятелю крупную сумму и дарил дорогие подарки, однако деньги Яндиев до сих пор не вернул.