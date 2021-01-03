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Харитонов извинился перед болельщиками, которых разочаровал примирением с Яндиевым

16:05
Сергей Харитонов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Харитонов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Боец Bellator Сергей Харитонов принес извинения своим фанатам, которых разочаровал примирением с бойцом UFC Адамом Яндиевым.

Яндиев напал на Харитонова 13 ноября во время турнира по ММА. Харитонову потребовалась госпитализация. Через 10 дней спортсмены помирились, после чего Харитонова стали яростно критиковать в интернете.

«Я могу извиниться перед своими фанатами за то, что не довел дело до конца, — сказал Харитонов в интервью «СЭ. — Я их понимаю, ведь говорил одно, а сделал как-то по-другому. Пусть не обижаются на меня сильно. Повторюсь, что не оправдываю действия Адама, но я увидел в его глазах раскаяние, плюс узнал, что могу дальше драться. Я простил его».

На счету 40-летнего Харитонова 31 победа и 8 поражений в ММА.

(Илья Андреев)

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