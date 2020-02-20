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Харитонов и Родригес поборются за пояс РЕН ТВ

20:03
Александр Харитонов, Владимир Хрюнов и Фернандо Родригес. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Харитонов, Владимир Хрюнов и Фернандо Родригес. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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23 февраля пройдет поединок в супертяжелом весе между россиянином Сергеем Харитоновым и бразильцем Фернандо Родригесом. Спортсмены сразятся за титул чемпиона мира в весовой категории свыше 110 кг в рамках промоушена WTKF. Также победитель битвы получит эксклюзивный пояс чемпиона РЕН ТВ.

Торжественное вручение пройдет на ринге мероприятия — сразу после окончания боя. Напомним, что первым обладателем высокой награды стал Александр Емельяненко в ноябре 2019 года — он победил нокаутом известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.

39-летний Харитонов выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный.

На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года. 32-летний Фернандо Родригес одержал 11 побед (7 нокаутов) при 6 поражениях.

Перед главным боем вечера в рамках турнира WTKF встретятся супертяжеловесы Максим Новоселов и Игорь Кузнецов.

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