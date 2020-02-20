Харитонов и Родригес поборются за пояс РЕН ТВ
23 февраля пройдет поединок в супертяжелом весе между россиянином Сергеем Харитоновым и бразильцем Фернандо Родригесом. Спортсмены сразятся за титул чемпиона мира в весовой категории свыше 110 кг в рамках промоушена WTKF. Также победитель битвы получит эксклюзивный пояс чемпиона РЕН ТВ.
Торжественное вручение пройдет на ринге мероприятия — сразу после окончания боя. Напомним, что первым обладателем высокой награды стал Александр Емельяненко в ноябре 2019 года — он победил нокаутом известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.
39-летний Харитонов выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный.
На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года. 32-летний Фернандо Родригес одержал 11 побед (7 нокаутов) при 6 поражениях.
Перед главным боем вечера в рамках турнира WTKF встретятся супертяжеловесы Максим Новоселов и Игорь Кузнецов.