Харитонов госпитализирован после бытового конфликта

Российский боец Сергей Харитонов подвергся нападению в Москве. Как сообщает ТАСС, спортсмен госпитализирован с сотрясением мозга.

«Это произошло фактически на основе бытового конфликта, обсуждали вопрос финансового долга. Сергей сейчас в больнице, у него сотрясение мозга и закрылся глаз. Он госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

40-летний Хоритонов — один из самых опытных бойцов ММА в России. Он провел 40 боев и одержал в них 32 победы.