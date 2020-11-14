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Харитонов госпитализирован после бытового конфликта

00:09
Сергей Харитонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Харитонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец Сергей Харитонов подвергся нападению в Москве. Как сообщает ТАСС, спортсмен госпитализирован с сотрясением мозга.

«Это произошло фактически на основе бытового конфликта, обсуждали вопрос финансового долга. Сергей сейчас в больнице, у него сотрясение мозга и закрылся глаз. Он госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

40-летний Хоритонов — один из самых опытных бойцов ММА в России. Он провел 40 боев и одержал в них 32 победы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10001297

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