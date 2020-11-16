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Харитонов будет прооперирован за границей

14:37
Сергей Харитонов. Фото Instagram
Сергей Харитонов. Фото Instagram
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Российский боец ММА Сергей Харитонов будет прооперирован из-за сломанного в драке с Адамом Яндиевым носа за границей, сообщает ТАСС. Где конкретно — определится позднее, после выписки.

13 ноября стало известно, что Харитонов был избит Адамом Яндиевым в Москве. У него диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа. Позже Харитонов сообщил о необходимости проведения операции на нос, который был сломан со смещением.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport

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