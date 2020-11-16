Боец Bellator Сергей Харитонов заявил, что не считает Адама Яндиева достойным бойцом.

— Он постоянно будет бегать и травмироваться. То нога, то рука, то операция. То «помогите, переведите деньги на операцию». Он понимает, что выиграть не сможет. Драться по-настоящему он не готов. Он не боец.

Я — боец. Я не то что пиарюсь, хорохорюсь, но я 30 лет в спорте. С 10 лет выступал по рукопашке, боксу, кикбоксингу, самбо, дзюдо. Я по жизни боец, воин. Если уж вступил в бой, буду биться до конца. А есть люди, которые на публику играют. Хотят перед кем-то покрасоваться, видео снимают. Это в репертуаре Яндиева.

— По вашей логике, Александр Емельяненко боец.

— Саша, какой бы ни был, — да, он боец. Позорит он наш спорт или нет, но он боец. К нему нет вопросов. (Илья Андреев)