Хадис Ибрагимов и Фернандо Родригес подерутся на Hardcore MMA

Промоушен Hardcore MMA договорился с экс-бойцом UFC Хадисом Ибрагимовым и бразильцем Фернандо Родригесом о бое по правилам MMA.

Ибрагимов и Родригес станут участниками большого стадионного турнира HFC MMA в июне. Событие состоится в Москве.

Родригес в последнем своем поединке одержал победу над Гаджи «Автоматом» Новрузовым. Россиянин получил тяжелейшую травму руки в первом раунде и не смог продолжить борьбу.

Ранее стало известно, что на стадионном турнире HFC MMA в Москве встретятся Мохаммад «Перс» Хейбати и Шовхал Чурчаев.