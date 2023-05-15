Хабилов: «Большое уважение Олейнику, что в таком возрасте показывает хорошие бои»

Боец Bellator Рустам Хабилов поделился мнением о предстоящем поединке Алексея Олейника против Оли Томпсона на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Бои Олейника всегда интересно смотреть, — сказал Хабилов «СЭ», — Ему большое уважение, что он в таком возрасте показывает такие хорошие бои. Он конкурировал с серьезными соперниками, и нет сомнений, что еще сможет с ними конкурировать. Оли Томпсон? Я видел его, но особо за ним не наблюдал».

Бой Олейника против Томпсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Прямая трансляция турнира начнется в 23.00 на телеканале «РЕН ТВ» и YouTube-канале «Ушатайка».