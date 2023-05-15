Гаджиев считает, что Штырков будет непроходимым соперником для Дацика в боксе

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о возможном поединке по правилам бокса между Иваном Штырковым и Вячеславом Дациком.

«В поединке по классическим правилам бокса я считаю фаворитом Штыркова. Дацик очень хорошо смотрится в поединках с людьми, которые не держат удар. У него действительно получается бить сильно и плотно. Но когда он встречает сопротивление, дерется с тем, кто его останавливает, у Вячеслава начинаются сложности. Поэтому в данном противостоянии здоровый, крепкий, физически сильный и молодой Иван будет для Дацика непроходимым соперником», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Дацику предлагали провести бой со Штырковым по правилам ММА, но команда Вячеслава отказалась от этой идее. Накануне «Рыжий Тарзан» выступил с обращением к Ивану, в котором призвал «Уральского Халка» набраться мужества и провести бой по правилам бокса.