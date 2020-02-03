Хабиб заявил, что ставит Федора Емельяненко выше себя

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает Федора Емельяненко величайшим российским бойцом ММА.

-Несправедливо нас сравнивать, потому что мы выступали в разных эпохах, — заявил Хабиб на пресс-конференции в Каспийске после турнира «Каспийск-2020». — Федор стоял у истоков (ММА в России), выступал в Pride. Мое время — в UFC. Сравнивать нас неправильно, но, думаю, мы оба достигли больших успехов. Но я бы его поставил на первое место. Не потому, что скромничаю. Нет, на самом деле (так считаю). Потому что он проложил путь. Он — это основа смешанных единоборств в России, он долго держал планку. И многие люди, связанные с единоборствами, — эксперты, тренеры — начали говорить, что в России есть сильные бойцы, после Федора.

43-летний Федор Емельяненко — бывший чемпион Pride в тяжелом весе (2003-2006). На его счету 39 побед и 6 поражений в ММА. У 31-летнего Нурмагомедова — 28 побед, 0 поражений. (Илья Андреев)