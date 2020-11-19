Хабиб заявил, что не намерен возобновлять карьеру бойца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не намерен продолжать карьеру бойца. Об этом он заявил на встрече с молодежью Дербента.

24 октября Нурмагомедов (29-0) победил Джастина Гэтжи (22-3) на турнире UFC 254 в Абу-Даби, после чего заявил о завершении бойцовской карьеры. При этом президент UFC Дана Уайт считает, что Нурмагомедов вернется в октагон.

«Это [возобновление карьеры] - большие деньги, большие просмотры, ажиотаж людей, интерес, — передает слова Нурмагомедова dag.aif.ru. — Там, где интерес — там и деньги. Эти разговоры [о возобновлении карьеры] всегда будут меня преследовать. Раньше у меня как было? Бой сделал, а уже на следующий день спрашивают: «Когда у тебя следующий бой?» Люди всегда хотят продолжения сериала или продолжения банкета, как говорится. У меня нет планов драться. Если я подерусь еще раз, там появится еще один претендент, который выиграл 7-8 или 10 боев подряд, которого будут называть бойцом с высококлассной ударной техникой.

Они же умеют создавать героев, они умеют создавать звезд, так что я думаю, это такая бесконечность. Можно драться до 40 лет, можно и еще, как Федор [Емельяненко], драться и до 45, но цель же должна быть. У меня была цель — взобраться на вершину, я взобрался. Дальше соревновательного интереса у меня нет. С кем мне драться? Даже если есть с кем, миссия, которую я хотел выполнить, я выполнил. С другой точки зрения — можно было бы еще и денег заработать. Сам понимаешь, когда ты на пике славы, хорошие запросы, условия. Но цель у меня другая была. Деньги будем в другом месте зарабатывать».