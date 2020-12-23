Хабиб: «Я всех порвал. 29-0, первый номер рейтинга. Сможете повторить?»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал новый пост у себя в Instagram.

32-летний россиянин напомнил о своих достижениях в ММА.

«Я всех порвал. 29-0. Непобежденный, неоспоримый первый номер рейтинга вне зависимости от категорий. Сможете повторить?», — написал Нурмагомедов.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, в третий раз защитив титул чемпиона лиги в легком весе. После поединка россиянин заявил о завершении карьеры. Боец объяснил свое решение тем, что дал обещание матери сделать это.