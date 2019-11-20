Хабиб стал седьмым по заработку на рекламе в российском Instagram

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов стал седьмым в списке Forbes среди тех, кто больше всего зарабатывает на рекламе в российском Instagram.

Как сообщает издание, доход Хабиба составил 570 тысяч долларов.

Первое место в рейтинге заняла телеведущая Ксения Собчак (1,6 млн долларов), второе место у телеведущей Регины Тодоренко (0,86 млн долларов), замыкает тройку певица Ольга Бузова (0,86 млн долларов).