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Хабиб стал седьмым по заработку на рекламе в российском Instagram

13:20
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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов стал седьмым в списке Forbes среди тех, кто больше всего зарабатывает на рекламе в российском Instagram.

Как сообщает издание, доход Хабиба составил 570 тысяч долларов.

Первое место в рейтинге заняла телеведущая Ксения Собчак (1,6 млн долларов), второе место у телеведущей Регины Тодоренко (0,86 млн долларов), замыкает тройку певица Ольга Бузова (0,86 млн долларов).

Дополнительная информация

https://www.forbes.ru/biznes-photogallery/386913-sobchak-buzova-habib-15-blogerov-kotorye-zarabatyvayut-bolshe-vsego-v?photo=7

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