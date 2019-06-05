Хабиб стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Менеджер обладателя пояса в легком весе по версии UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что россинянин стал самым высокооплачиваемым бойцом организации. Во вторник российский спортсмен подписал новый контракт с UFC. На UFC 242 в Абу-Даби он встретится с американцем Дастином Порье.

– Мы очень счастливы, – цитирует MMA Figthing Абдель-Азиза. – О нас хорошо позаботились. Мы не можем просить лучшего. Очень благодарны. Это были самые легкие переговоры когда-либо у меня. Это одна из крупнейших сделок в истории UFC. Мне все равно, что у Конора Макгрегора один из крупнейших контрактов в истории UFC. Когда вы заключаете такую ​​сделку, люди обычно сжигают мосты. Мосты только укрепились, вот и все, что я хочу сказать. UFC дает нам то, что мы хотим, и они приняли хорошее решение, сделав нас партнером.

По моему мнению, сейчас Хабиб – величайший боец, которого мы когда-либо видели. Он никогда не проигрывал. Его никогда не бросали на настил. Он доминировал каждый раунд против почти каждого противника. Не обвинялся в употреблении допинга. Именно поэтому он сегодня самый высокооплачиваемый спортсмен в UFC. Поверьте, сегодня он самый высокооплачиваемый спортсмен в UFC. И я говорю это снова, потому что все вижу. Они показали мне все. Хабиб – самый высокооплачиваемый спортсмен в UFC, и мы счастливы. Время сражаться.

Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC //

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