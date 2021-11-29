Хабиб: «60 на 40, что Порье победит Оливейру. У него есть кардио и дух»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился прогнозом на титульный поединок Чарльза Оливейры и Дастина Порье.

«Дня два назад, по-моему, я смотрел интервью Майка Брауна, тренера Дастина, — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу ESPN. — И он говорил интересные вещи про красную зону. Нельзя входить в красную зону Оливейры. Потому что этот парень — настоящий финишер, он очень опасен. Если Дастин сможет затянуть Оливейру в глубокий океан, как он обещает, то тогда он победит. Но если он поторопится, у Оливейры будет шанс. А так — думаю, 60 на 40 в пользу Порье. Потому что у него есть кардио и есть дух. Но Чарльз очень и очень опасен. Сейчас он настоящий чемпион. Очень интересный бой для меня».

Поединок Оливейры и Порье пройдет 11 декабря на UFC 269 в Лас-Вегасе.