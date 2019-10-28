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Хабиб рассказал о своих приоритетах в делах

14:10
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram пост, в котором написал о своих приоритетах.

— Единственная вещь, которую вы никогда не достигните — это довольство людей, — написал Нурмагомедов. — Приоритетом во всем делах и начинаниях должно стоять довольство Всевышнего.

Эта публикация вызвала ожесточенные споры подписчиков. Один из них даже спросил бойца: «Ты думаешь, Всевышний доволен тобой, что ты участвуешь в боях за деньги?» На что Нурмагомедов ответил: «Не думаю».

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