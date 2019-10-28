Хабиб рассказал о своих приоритетах в делах

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram пост, в котором написал о своих приоритетах.

— Единственная вещь, которую вы никогда не достигните — это довольство людей, — написал Нурмагомедов. — Приоритетом во всем делах и начинаниях должно стоять довольство Всевышнего.

Эта публикация вызвала ожесточенные споры подписчиков. Один из них даже спросил бойца: «Ты думаешь, Всевышний доволен тобой, что ты участвуешь в боях за деньги?» На что Нурмагомедов ответил: «Не думаю».