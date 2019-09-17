Хабиб рассказал, что сам ведет свой Instagram. И иногда читает комментарии

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью Первому каналу рассказал о ведении своего аккаунта в Instagram. Он отметил, что ведет свой аккаунт самостоятельно.

— Наверняка в Instagram будет тысячи поздравлений. Кстати, вы знаете, что вы — самый популярный россиянин в Instagram? У вас на сегодняшний момент почти 17 миллионов подписчиков. Вы как к этому относитесь? Для вас это насколько важно?

— Это мне не настолько важно. Я просто веду Instagram, показываю свою жизнь, что можно, что нельзя. А людям интересно смотреть, наблюдать за моей жизнью. Чем больше подписчиков, тем больше давление, тем больше ответственности. Оно чувствуется. А за подписчиками я никогда не бегал, я просто тренировался, выходил, выступал, показывал свои выступления, до сих пор выигрывал. Я думаю, это связано с этим.

— Судя по вашему Instagram, вы довольно активный блогер. У вас каждый день какие-то новые фотографии, вы постоянно обновляете сторис. Вы сами ведете свой Instagram?

— Я сам веду Instagram. И, бывает, комментарии пишут. Попробуй только ошибиться, где-то не так запятую поставишь. Бывает, у тебя предложение идет, перед буквой «И» поставил запятую. Тебе пишут: перед буквой «И» запятая не ставится. Если сложное предложение, большое, когда «И» повторяется, уже перед второй буквой «И» ставится запятая. Там такие комментарии тоже пишут. Так что стараюсь не делать орфографические ошибки.

— Но комментарии читаете?

— Да, комментарии иногда читаю. В детстве у меня, я помню, когда диктанты писал, по орфографии железная четверка всегда была. По почерку не так уж, а вот орфография у меня всегда хорошо.