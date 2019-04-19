Хабиб помогал Махачеву на взвешивании в Санкт-Петербурге

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов помогал Исламу Махачеву на взвешивании перед турниром UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.

Нурмагомедов держал одежду Махачева, пока тот взвешивался. Весы показали 155 фунтов – 70 килограммов. Махачев, как и все остальные бойцы карда вписался в рамки своей весовой категории. Напомним, что в субботу соперником Ислама будет россиянин армянского происхождения Арман Царукян.

Алексей Олейник оказался легче Алистара Оверима на четыре килограмма. Они встретятся в главном бою вечера 20 апреля. Вес Олейника 107 кг, Оверима – 111 кг. (Михаил Потапов)