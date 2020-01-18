Хабиб показал улицу своего имени в родном селении

Чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил новый пост в Instagram. В этом видео он показал свои родные места.

Нурмагомедов родился в высокогорном дагестанском селе Сильди, что находится недалеко от границы с Чечней.

Дом Хабиба Нурмагомедова находится на улице Нурмагомедова. Правда, названа она не в честь бойца UFC, а его дяди Нурмагомеда Нурмагомедова, получившего титул чемпиона мира по спортивному самбо в 90-х годах.