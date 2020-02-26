Хабиб поблагодарил отца за вклад в собственное воспитание

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил своего отца, Абдулманапа, за вклад в собственное воспитание.

— Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы. Цитата не моя, но я с ней полностью согласен, — написал в своем Instagram Хабиб и прикрепил к публикации совместную фотографию с Нурмагомедовым-старшим.

Следующий бой Хабиба Нурмагомедова пройдет 19 апреля на турнире UFC 249 против Тони Фергюсона. Всего на счету российского бойца 28 побед и ни одного поражения. В активе Фергюсона 25 побед и три поражения.