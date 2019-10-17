Хабиб Нурмагомедов отменил пресс-конференцию в Москве
11:55
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не стал участвовать в своей пресс-конференции, которую организовал один из его спонсоров.
31-летний боец приехал в здание МИА «Россия Сегодня», пресс-конференция должна была начаться в 11.00 мск.
Начало мероприятия отложили на некоторое время, а в 11.40 мск Нурмагомедов покинул здание информационного агентства.
Пресс-конференция стартовала без него. Ведущий Александр Загорский выразил надежду, что Хабиб все же примет участие в мероприятии.