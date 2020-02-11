Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб остался на втором месте в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий

15:35
Теги:

UFC на своем официальном сайте обновил рейтинг бойцов.

Лучшим вне зависимости от весовой категории является чемпиона в полутяжелом весе американец Джон Джонс. На втором месте чемпион в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. Замыкает тройку чемпион в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо.

Нурмагомедов готовится к своему ближайшему бою с с американцем Тони Фергюсоном, который состоится 18 апреля в Нью-Йорке. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения. Поединок между ними состоится 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249.

Рейтинг бойцов UFC:

1. Джон Джонс (США);
2. Хабиб Нурмагомедов (Россия);
3. Генри Сехудо (Россия);
4. Стипе Миочич (США);
5. Даниэль Кормье (США);
6. Исраэль Адесанья (Новая Зеландия);
7. Камару Усман (США);
8. Александер Волкановски (Австралия);
9. Конор Макгрегор (Ирландия);
10. Тони Фергюсон (США).

Дополнительная информация:

https://ru.ufc.com/rankings

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир