Хабиб остался на втором месте в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий

UFC на своем официальном сайте обновил рейтинг бойцов.

Лучшим вне зависимости от весовой категории является чемпиона в полутяжелом весе американец Джон Джонс. На втором месте чемпион в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. Замыкает тройку чемпион в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо.

Нурмагомедов готовится к своему ближайшему бою с с американцем Тони Фергюсоном, который состоится 18 апреля в Нью-Йорке. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения. Поединок между ними состоится 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249.

Рейтинг бойцов UFC:

1. Джон Джонс (США);

2. Хабиб Нурмагомедов (Россия);

3. Генри Сехудо (Россия);

4. Стипе Миочич (США);

5. Даниэль Кормье (США);

6. Исраэль Адесанья (Новая Зеландия);

7. Камару Усман (США);

8. Александер Волкановски (Австралия);

9. Конор Макгрегор (Ирландия);

10. Тони Фергюсон (США).