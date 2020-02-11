Хабиб остался на втором месте в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий
UFC на своем официальном сайте обновил рейтинг бойцов.
Лучшим вне зависимости от весовой категории является чемпиона в полутяжелом весе американец Джон Джонс. На втором месте чемпион в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. Замыкает тройку чемпион в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо.
Нурмагомедов готовится к своему ближайшему бою с с американцем Тони Фергюсоном, который состоится 18 апреля в Нью-Йорке. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения. Поединок между ними состоится 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249.
Рейтинг бойцов UFC:
1. Джон Джонс (США);
2. Хабиб Нурмагомедов (Россия);
3. Генри Сехудо (Россия);
4. Стипе Миочич (США);
5. Даниэль Кормье (США);
6. Исраэль Адесанья (Новая Зеландия);
7. Камару Усман (США);
8. Александер Волкановски (Австралия);
9. Конор Макгрегор (Ирландия);
10. Тони Фергюсон (США).
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