«С тобой я еще поговорю». Гусейнов обратился к Шлеменко после поражения

Российский боец Артур Гусейнов после поражения в главном бою на турнире в Сочи EFC 42 против Александра Шлеменко рассказал о проблемах и обратился к оппоненту.

Бой продлился все три раунда. Шлеменко победил единогласным решением судей.

«Честно говоря, я был готов еще на два раунда. С тобой (обращается к Шлеменко. — Прим. «СЭ») я еще поговорю, — сказал Гусейнов сразу после боя. — Давай, чуть попозже, в очередь встань. Дальше хочу сказать. У меня было много проблем, я сюда в час ночи заселился, до утра бегал. Не суть. Не хочу ничего никому говорить. Это была моя вина, что не успел. Но, я скажу одно. Я отсюда еще не ухожу никуда. Думаю, мы еще повторим, но в формате «пять раундов». Раз мы мужчины, топанем. Главное, цифра, мне цифра не важно. Главное, отношение».