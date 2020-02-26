Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможности второго поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

— Думаю, люди хотят увидеть продолжение того, что произошло в прошлый раз, им нужна драма, — цитирует Нурмагомедова TMZ. — Если спросите людей: «Кто победит?», 99 процентов ответят: «Хабиб», потому что я выиграл в первый раз. Народ просто хочет увидеть, как это будет. Все это устраивается только для большого драматического шоу. В плане денег этот бой — хорошо, в плане драмы — тоже, но если мы говорим о серьезном поединке за звание чемпиона в легком весе — Конор не подходит. Я беспокоюсь о своем наследии и для того, чтобы оно было серьезным, я должен побеждать сильных бойцов вроде Дастина Порье или Эла Яквинты, теперь мне предстоит выйти против Тони Фергюсона. Я должен драться с реальными претендентами на чемпионский пояс, а не липовыми.

Поединок Конора и Хабиба состоялся в октябре 2018 года и завершился досрочной победой российского бойца, который защитил титул чемпиона.

После этого поражения ирландец не выходил в октагон больше года, но затем вернулся в январе 2020 года и за 40 секунд техническим нокаутом одержал победу над американцем Дональдом Серроне.

Следующий бой Нурмагомедова пройдет 19 апреля на турнире UFC 249 против Тони Фергюсона. Всего на счету российского бойца 28 побед и ни одного поражения. В активе Макгрегора 22 победы и четыре поражения.