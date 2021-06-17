Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции EFC в Казахстане вспомнил поединок против Абеля Трухильо в мае 2013-го, когда он установил исторический рекорд промоушена по количеству тейкдаунов за один бой.

— Если немного копнуть в историю. В бою с Абелем Трухильо вы установили вечный рекорд — 21 тейкдаун [за три раунда]. Причем, Трухильо — это же базовый борец. Как получилось, что именно на нем поставили этот рекорд, что сошлось в тот день?

— Если копнуть в историю, то перед тем боем я повредил левое колено, связки. У меня колено было опухшее, я особо тренироваться не мог. Когда в бой зашел, я его бросал, он поднимался, потому что я не мог его спину забрать, не мог ноги заправлять, потому что колено болело. И про себя я подумал: «Буду просто бросать его каждый раунд, все 15 минут». И всё. А в стойке он был очень опасный боец, с ним зарубаться было рискованно. А если бы я знал, что есть определенные рекорды... Это же был 2013-й год, никаких рекордов никто не знал. Это только потом я узнал, что в 5-раундовом бою был рекорд у Шона Шерка, который провел 16 тейкдаунов, а я провел в 3 раундах 21. А если бы знал, я бы еще больше бросал. У меня были моменты — я бы давал ему подниматься и еще бросал. Секундантам бы сказал, чтобы считали, сколько тейкдаунов. Это сейчас люди могут увидеть определенный рекорд и постараться его сбить. В том бою я мог его еще больше бросать.

Хабиб Нурмагомедов победил Абеля Трухильо единогласным решением. В марте 2021-го Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.