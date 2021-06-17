Хабиб Нурмагомедов: «Я бы на месте Головкина пару блогеров вырубил и оставил спорт»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о дальнейшем развитии карьеры боксера Геннадия Головкина.

«С Геной я так знаком, виделись один раз в Москве, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции EFC. — Слежу, конечно, за его карьерой, это боксер высокого уровня. В 2004-м он был в финале Олимпиады, если не ошибаюсь, а уже на дворе 2021-й. Почти 20 лет прошло. Надо один бой сделать большой, чтобы на старость себе заработать и все. Вот мой совет. Когда человеку за 35 лет, ему уже не стоит заниматься таким жестким спортом, особенно в легких весах. Он же дерется в 75 кг? Один-два боя и ему надо заканчивать.

Это мой совет. Потому что у него семья, впереди жизнь целая, бизнес там, двигаться надо будет как-то... Бокс — более травматичный спорт, чем ММА. В ММА у тебя могут быть проблемы с суставами, а в боксе — с головой. А вообще — хорошо тех блогеров побить и деньги забрать. Чтобы тех меньше стало, и ты деньги заработаешь. А драться с такими львами, как Канело, которым 27-28 лет... Не стоит этого делать. Я бы на его месте пару блогеров вырубил, деньги забрал и оставил спорт".

Нурмагомедов провел последний поединок в октябре прошлого года, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи на UFC 254. В марте текущего года Хабиб объявил о завершении спортивной карьеры. 39-летний Геннадий Головкин в декабре досрочно победил Камила Шеремета и сохранил пояса IBO и IBF в среднем весе.